En déni de grossesse, elle passe 5h aux toilettes et finit par accoucher: les secours ont trouvé le bébé dans la cuvette

Le tribunal correctionnel de Tournai a acquitté, jeudi, une dame qui était poursuivie pour un homicide involontaire, par défaut de prévoyance ou de précaution, sur un nouveau né. Le 10 mai 2014, la mère avait accouché d'une petite-fille, retrouvée morte dans les toilettes. Les experts en santé mentale ont indiqué qu'elle avait eu un déni de grossesse et que, du coup, elle n'a pas eu un comportement négligent.



Pour le tribunal, le lien causal entre son comportement et le traumatisme cérébral, cause de la mort de l'enfant, n'est pas établi. La cause de ce traumatisme n'a pas été établi à suffisance non plus. Cette dame avait soutenu qu'elle ignorait qu'elle était enceinte. Très forte à l'époque, elle n'était plus réglée mais, selon sa défense, les aménorrhées étaient fréquentes chez elle. Bien qu'elle souffrait de maux de ventre de plus en plus fréquents, elle refusait d'aller chez le médecin, traumatisée par une récente opération des dents de sagesse. La nuit des faits, elle est restée plus de cinq heures dans les toilettes. Quand les secours sont arrivés, l'enfant était mort dans la cuvette des toilettes.



"Dans son jugement, le tribunal estime qu'il n'y a pas de lien causal entre le comportement de la mère et le décès de l'enfant, mort d'un traumatisme cérébral. Les experts n'ont pas pu déterminer la cause du traumatisme. Dans un second raisonnement, le tribunal estime que ma cliente n'a pas eu un comportement négligent car il y a eu un déni de grossesse dans son chef", a expliqué son avocate.