En plein festival, une jeune femme s'effondre sur la plage à Ostende: elle pense que de la drogue a été mise dans son verre

Le week-end dernier, se tenait le festival "Ostende Beach". Cette onzième édition a attiré 20.000 visiteurs en l'espace de trois jours. Un festival où les participants ont pu profiter pleinement de la musique sans masque puisque les organisateurs exigeaient le Covid Safe Ticket à l'entrée. "C'était super, la meilleure édition. L'atmosphère était très détendue et on sent que tout le monde attendait ce moment depuis longtemps. C'est aussi très chouette d'enfin voir des visages souriants, sans masque de protection", a confié un membre de l'organisation.

Mais selon des informations rapportées HLN, la fête a viré au cauchemar pour Malak, une Ostendaise de 19 ans. La jeune femme s'est soudainement effondrée dans le sable. Inconsciente, elle a dû être prise en charge par les secours, nous apprennent nos confrères. Celle qui se réjouissait de célébrer sa première fête après une longue période de privation forcée a vite déchanté. "C'est devenu un cauchemar. Mais je réalise que ça aurait pu être pire", raconte la jeune femme.

Pas de plainte déposée

L'Ostendaise raconte s'être sentie faible, somnolente avant de s'écrouler devant la tente réservée aux festivaliers VIP. Elle explique que sur place, tout le monde pense qu'elle est ivre. Ce sont finalement des analyses qui vont l'aider à comprendre ce qui lui arrive. Un médecin lui aurait expliqué que de la drogue a été découverte dans son sang. La jeune femme pense que quelqu'un a pu en introduire dans son verre, à son insu. Elle n'a pas porté plainte estimant qu'il est impossible de retrouver le coupable. Elle tient cependant à prévenir les femmes du danger d'accepter des boissons d'inconnus.

Les organisateurs se disent méfiants quant à ces accusations, affirmant avoir été intransigeants avec l'apport de drogues afin de garantir la sécurité sur le site. Des services de police et de sécurité veillaient, insistent-ils.

De son côté, un porte-parole de la police explique à nos confrères qu'il est important de porter plainte après ce genre de faits. Aucun incident similaire n'a été rapporté aux autorités durant ce festival. Enfin, HLN souligne que le maire d'Ostende a ordonné l'ouverture d'une enquête bien qu'aucune plainte n'a été déposée.