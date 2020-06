Enlèvement d'un garçon de 13 ans à Genk: la soeur de Khalid Bouloudo "est rentrée dans la maison mais n'a rien remarqué"

Naima Bouloudo nie toute implication dans l'enlèvement d'un garçon de 13 ans à Genk, a indiqué mardi son avocat, Jef Vermassen, à son arrivée au palais de Justice de Tongres pour une audience de la chambre du conseil.



"C'est une femme connue dans le voisinage. Ce n'est donc pas elle l'inconnue qui est entrée dans la maison des parents. Elle est allée quelques fois remplir le congélateur car ses parents devaient revenir du Maroc et elle a vidé la boîte aux lettres. Elle travaille par ailleurs en deux pauses, ce que son badge peut prouver", a expliqué l'avocat. "Pourquoi serait-elle impliquée dans cet enlèvement alors qu'elle a elle-même un enfant de 11 ans? Elle est bien allée dans la maison mais elle n'a rien remarqué. Elle n'a pas non plus de lien avec le radicalisme. Nous allons demander sa libération, sous conditions si besoin", a-t-il ajouté.

Hans Valkenborg, l'avocat de Lahoussine El Haski, le beau-frère de Bouloudo, a lui aussi indiqué que son client démentait toute implication dans les faits, tout comme Gülhan Yildirim. "L'enquête est encore en cours. Nous voulons permettre aux enquêteurs d'examiner tous les détails. Mon client est confiant. Il sait que l'enquête permettra de prouver qu'il n'a rien à voir là-dedans", a affirmé l'avocat de ce dernier.