Enlèvement d'un garçon de 13 ans - Six suspects arrêtés, un septième libéré sous condition

(Belga) Six suspects ont été arrêtés pour l'enlèvement d'un mineur et une septième personne a été libérée sous condition, a confirmé le parquet du Limbourg dans la nuit de lundi à mardi. Les audiences préliminaires des individus se sont prolongées jusqu'à mardi matin, le parquet ne communiquant que vers 01h00 du matin.

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril, des individus masqués et lourdement armés sont entrés au domicile d'une famille à Genk et ont emmené de force le fils de 13 ans. De nombreux contacts ont ensuite eu lieu entre la famille et les ravisseurs qui exigeaient des millions d'euros en rançon pour libérer leur otage. Après le versement d'une partie des sommes exigées, le jeune homme a été libéré lundi après minuit. Il a été déposé à environ un kilomètre de son domicile. La séquestration de l'adolescent aura duré 42 jours. (Belga)