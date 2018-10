Enquête criminelle pour viol en Suisse à l'encontre de Tariq Ramadan

(Belga) Une enquête pour viol été ouverte à Genève à l'encontre de l'intellectuel musulman suisse Tariq Ramadan, détenu en France depuis février pour d'autres accusations de viol, selon le quotidien La Tribune de Genève citant dimanche un porte-parole du ministère de la Justice.

Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête criminelle formelle à la suite de la plainte d'une femme accusant Tariq Ramadan de l'avoir violée dans un hôtel de Genève en 2008, a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice Henri Della Casa, cité par le journal. L'accusatrice a déposé sa plainte en avril. "Les procureurs et la police de Genève ont travaillé rapidement et bien", s'est félicité Romain Jordan, l'avocat de l'accusatrice, dans un mail envoyé à l'AFP. La décision d'ouvrir une enquête criminelle constitue "une avancée majeure" qui "démontre le sérieux des allégations formulées par notre cliente", a-t-il ajouté. Tarik Ramadan n'a pas encore été interrogé par les procureurs suisses dans le cadre de cette affaire. Selon Me Jordan les enquêteurs suisses vont se rendre en France pour entendre la version de M. Ramadan. Ce théologien de 56 ans, figure populaire et controversée de l'islam francophone, a été inculpé en France le 2 février pour des accusations de viol qu'il conteste. Il affirme que les relations qu'il a eues avec deux plaignantes, Henda Ayari et une deuxième femme, surnommée "Christelle", étaient consenties. Le théologien n'a pas été en revanche inculpé ni interrogé à la suite d'accusations de viol formulées par une troisième plaignante, une Française musulmane. Cette femme l'a accusé de l'avoir violée neuf fois, en France, à Londres et à Bruxelles, de 2013 à 2014. Mardi, M. Ramadan doit être de nouveau confronté à la deuxième plaignante, "Christelle", tandis que sa défense compte déposer une nouvelle demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire. (Belga)