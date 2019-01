Enquête sur les tueurs du Brabant: un ancien gendarme de la brigade de Termonde a été interpellé

C'est une information exclusive RTL Info. Un ancien gendarme de la brigade de Termonde, Philippe V, a été interpellé hier par la cellule d'enquête des tueurs du Brabant. Il est de nouveau interrogé aujourd'hui. On le soupçonne d'avoir, en 1986, caché des informations qui auraient peut être permis à la justice, de remonter la piste des tueurs du brabant. Précisions avec Dominique Demoulin.

En novembre 86, de nombreux objets, attribués aux tueurs du Brabant, sont retrouvés dans le canal de Charleroi à hauteur de Ronquières. Mais la découverte de l'époque est troublante. Un an plus tôt, au même endroit, aucun élément n'avait été repêché. Alors, pourquoi y retourner? Le gendarme de Termonde, Philippe V., semble avoir joué un rôle capital dans cette décision.

La veille de la plongée de 1986, il se rend sur place pour effectuer des repérages. Il aurait clairement indiqué les endroits où chercher mais ne le reconnaîtra que tardivement. "Il est clair que quand on plonge en 85, on ne trouve rien. Lorsque l'on plonge de nouveau en 86, on trouve un tas d'objets. Ce n'est pas normal", souligne Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral.





Il a été privé de liberté



Le gendarme a-t-il eu beaucoup de flair ou, comme le soupçonne la justice, a-t-il bénéficié d'un tuyau de la part d'un informateur proche des tueurs voire d'un membre de la bande? Le doute plane depuis que les expertises ont montré que ces objets ne séjournaient dans l'eau que depuis quelques semaines, tout au plus.

Philippe V. savait-il qu'ils avaient été jetés là par des membres de la bande? A-t-il caché des informations qui permettraient d'identifier, aujourd'hui encore, d'identifier les tueurs? C'est ce que les enquêteurs tentent désormais de savoir. Interrogé depuis hier, le gendarme retraité a été privé de liberté. Il devrait être présenté en fin de journée à un juge d'instruction.