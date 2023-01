Enquête pour corruption par un pays du Golfe - Marc Tarabella aussi avait omis de déclarer un déplacement au Qatar

(Belga) L'eurodéputé belge Marc Tarabella, dont la justice belge réclame la levée de l'immunité parlementaire dans le cadre du dossier de soupçons de corruption au Parlement européen, a lui aussi omis de déclarer dans les délais son déplacement au Qatar de février 2020, a indiqué dimanche son avocat.

M. Tarabella avait déjà expliqué au Soir s'être rendu au Qatar à l'invitation du National Human Rights Committee, organisation en lien avec le régime qatari, avec plusieurs autres députés, pour une conférence internationale ayant trait aux réseaux sociaux et médias. Ce déplacement, payé par l'organisation, "il ne l'a pas encore déclaré" auprès du Parlement, a reconnu son avocat, Me Maxim Töller, sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). L'avocat fait observer qu'aucun des cinq eurodéputés qui ont fait ce déplacement n'a encore déclaré le voyage. Concernant M. Tarabella, il s'agirait d'un concours de circonstances: "c'est la réalité du terrain: il part en février 2020, ensuite il part au Ghana, les choses ne sont pas faites, ensuite il y a le Covid pour le monde entier, sa collaboratrice lui rappelle de le faire, le délai est passé, point", a expliqué Me Töller. "Il va régulariser les choses, mais il n'y a rien d'illégal", a-t-il ajouté, alors que son client, qui est toujours présumé innocent, réfute toute corruption. Comme d'autres eurodéputés, la Belge Marie Arena, qui n'est quant à elle pas inquiétée par la justice, avait aussi reconnu cette semaine avoir omis de déclarer auprès de l'institution un déplacement dont le vol et l'hôtel étaient payés par les autorités qatariennes. (Belga)