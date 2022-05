Enquête pour harcèlement à l'UCLouvain: l'univ veut améliorer le soutien aux victimes

(Belga) L'UCLouvain qui, dans un communiqué mardi soir, dit avoir appris par la presse l'ouverture d'une enquête à l'auditorat du travail du Brabant wallon, à la suite de plaintes pour harcèlement, assure n'avoir pas reçu à ce jour d'information de l'auditorat quant à la nature et à l'objet des plaintes déposées.

L'UCLouvain souhaite "améliorer l'encadrement et le soutien aux victimes de harcèlement". Elle indique s'être récemment engagée dans le cadre de la campagne RESPECT à faire évaluer par une commission d'experts de l'université, le cadre réglementaire et les dispositifs en matière de harcèlement, ce afin de garantir un cadre de travail sécurisant à ses employés et étudiants. L'université affirme encore qu'elle sera "particulièrement attentive à collaborer avec l'auditorat du travail". L'auditorat du travail près le tribunal du travail du Brabant wallon a confirmé, mardi, qu'à la suite des plaintes déposées par différents membres du personnel, l'autorité judiciaire a décidé d'ouvrir une enquête contre l'UCLouvain. Il s'agit de vérifier si, en matière de harcèlement sexuel, les mesures de prévention mises en œuvre au sein de l'Université sont suffisantes. (Belga)