Enquête sur des actes de maltraitance à l'école primaire en Flandre

(Belga) Enfants attachés à leur chaise avec du ruban adhésif ou enfermés dans un placard à balais: deux exemples de maltraitance dont ont été témoins des étudiants pendant leur stage dans l'enseignement primaire en Flandre. Ils ont dénoncé ces cas à la Hogeschool UC Leuven Limburg (UCLL), qui réalise pour la première fois un état des lieux des "mesures restrictives de la liberté" dans l'enseignement flamand. C'est ce qu'écrivent Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg, mercredi.

L'objectif est de "mettre un terme" à ces pratiques, selon la chercheuse Elke Emmers. Selon elle, entre cinq et 17 jeunes ont été témoins de pratiques problématiques lors de leur stage dans différentes écoles primaires. Il s'agit souvent d'enfants agités ou qui contredisent les enseignants. La raison pour laquelle ces histoires alarmantes sont révélées aujourd'hui n'est pas connue. "Cela peut avoir un lien avec la pression croissante que subit l'enseignement", indique Elke Emmers. "Des problèmes de comportement sont de plus en plus signalés, les classes sont plus grandes, alors que les moyens sont réduits." Dans certains établissements, des notes internes avec des règles pour la privation de la liberté seraient même en circulation. "Certains de nos étudiants ont eu accès à ces documents", dit Mme Emmers. Les écoles profitent d'une zone grise juridique, car il n'y a pas de règles en la matière pour l'enseignement. (Belga)