Enquête sur la disparition d'un plombier belge aux Pays-Bas: la police retrouve un seau

(Belga) La police néerlandaise a retrouvé, dans le canal de l'Escaut au Rhin dans la province de Nord-Brabant, un seau à béton lors de fouilles liées à l'enquête sur la disparition du plombier belge Johan van der Heyden. Ce dernier a été vu pour la dernière fois le 2 juin dernier.

La police néerlandaise redoute que le corps de ce plombier de 56 ans ait été découpé en morceaux, puis transporté dans un seau de maçon. Les restes auraient ensuite été jetés à l'eau dans le canal de l'Escaut au Rhin depuis un pont à Steenbergen, une ville elle aussi située dans le Brabant septentrional. Le seau qui a été repêché ce jeudi sera confié pour analyse à l'Institut néerlandais de médecine légale. La famille du quinquagénaire a été informée de l'avancée des recherches. Johan van der Heyden, un plombier belge de 56 ans, n'a plus été vu depuis le 2 juin alors qu'il quittait son domicile à Lint, en province d'Anvers. Sa camionnette a été retrouvée vide à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. La police locale présume que l'homme a été séquestré et tué près de Steenbergen. En dépit de sept interpellations de ressortissants néerlandais, le flou demeure sur ce qui est arrivé à M. Van der Heyden. Les principaux suspects dans cette affaire sont Nicki S. (31 ans) et son amie de nationalité belge, Wanda. Celle-ci aurait kidnappé la victime à Zoersel en Belgique avant de l'amener, avec sa propre camionnette, à Steenbergen. (Belga)