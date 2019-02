Enquête sur la peste porcine: l'agent DNF a été libéré, il est désormais sous certificat médical

Plusieurs perquisitions ont été menées et quatre personnes ont été interpellées pour auditions, mercredi, dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte suite à la découverte du virus de la peste porcine africaine en Gaume en septembre dernier, avait annoncé mercredi en fin de journée le parquet du Luxembourg. Le parquet soulignait que ces personnes bénéficiaient toutes de la présomption d'innocence. Parmi ceux-ci figurait un agent du Département de Nature et des Forêts (DNF). Il n'avait pu se rendre sur son lieu de travail mercredi car il devait être auditionné par la Justice.

Ce vendredi matin, le Service Public Wallon (SPW) a indiqué que l'agent avait été libéré. Il est sous certificat médical. Le SPW attend des nouvelles de la justice pour prendre ou non des mesures à son égard, nous rapporte notre journaliste Sébastien Prophète. Celui-ci nous apprenait également que deux mandats d'arrêt avaient été décernés sans qu'on connaisse les identités et motifs d'inculpation.

Mercredi, le ministre wallon de la Nature et de la Forêt, René Collin avait dit avoir pris connaissance des informations concernant le mandat d'amener délivré par la juge d'instruction en charge de l'enquête. "Il va sans dire que des mesures seront prises si des faits répréhensibles ont été commis et ce, avec la plus grande fermeté. Pour l'heure, la présomption d'innocence doit être respectée", avait réagi par communiqué le ministre Collin.