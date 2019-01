Enquête sur un trafic de visas humanitaires - La N-VA suspend Melikan Kucam de ses fonctions

(Belga) La N-VA a décidé de suspendre en urgence le conseiller communal Melikan Kucam de ses fonctions, a-t-elle fait savoir. La décision a été prise mardi soir par le parti, dans la foulée de l'annonce de l'arrestation de M. Kucam.

Melikan Kucam, conseiller communal de la N-VA à Malines, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour trafic d'êtres humains, organisation criminelle, corruption passive et extorsion. L'homme, âgé de 44 ans, aurait reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire. Il s'était fait connaître parmi les chrétiens d'Orient et aurait reçu de 2.000 à 10.000 euros en échange de visas humanitaires, alors que le coût administratif de ce document s'élève à 350 euros. La N-VA affirme attendre les conclusions de l'enquête et défend "la nécessaire et légitime opération de sauvetage de chrétiens, dont la vie était menacée par les terroristes de l'Etat islamique". "Compte tenu de la nature des lourdes accusations à l'encontre de Melikan Kucam, le bureau exécutif de la N-VA - en partie sur demande de la section de Malines - a décidé de le suspendre en urgence de ses fonctions. L'abus de personnes dans le besoin est répréhensible et répugnant, il n'y a pas d'autres mots. Nous attendons l'issue de l'enquête", a communiqué le parti nationaliste flamand. (Belga)