Enquête sur une explosion dans le quartier anversois de Hoboken

(Belga) Les services de secours ont été appelés pour une explosion dans la Hollebeekstraat dans le quartier anversois de Hoboken dimanche soir. La porte d'entrée d'une maison et quelques voitures ont été endommagées, selon les pompiers. La police enquête pour savoir s'il s'agissait de feux d'artifice ou d'un autre dispositif explosif.

Les pompiers ont été appelés vers 22 heures. Sur place, la porte d'entrée d'une maison a été gravement endommagée. La police locale d'Anvers était sur place pour enquêter sur les causes de l'explosion, dont les causes sont pour l'instant inconnues. "Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) devra rendre des conclusions", indique le porte-parole Willem Migom. (Belga)