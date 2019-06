Entre salle de fitness, "pain maison" et flûte traversière, la nouvelle vie de Geneviève Lhermitte

Le 6 mai dernier, Geneviève Lhermitte quittait la prison de Forest-Berkendael. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles lui avait accordé la libération conditionnelle après 12 années d'emprisonnement.

Il était prévu que Geneviève Lhermitte soit remise en liberté sous conditions dès qu'une place serait disponible dans le centre psychiatrique de son choix. Ce suivi ne pourra être interrompu sans l'accord du TAP et ce dernier a également prévu que le centre choisi ne se situe pas à proximité des lieux de résidence des parties civiles.

Geneviève Lhermitte a finalement intégré le centre psychiatrique de Manage. Depuis près d'un mois, elle "regoûte à une certaine liberté". Dans les colonnes de Sudpresse, la mère de la condamnée, Marina Lhermitte, se confie sur cette nouvelle vie. "Le centre psychiatrique de Manage n’a rien de comparable avec une prison comme Berkendael ! Même si Geneviève y vit en régime fermé, elle s’y sent bien", témoigne-t-elle.





"Elle profite du grand air et de la végétation"



Comme tous les autres patients, Geneviève Lhermitte se trouve dans un univers clos mais a le droit de circuler librement. "Elle peut même parfois sortir de son unité pour se rendre à la boutique, en salle de sport ou au parc, mais alors, toujours accompagnée d’un membre du personnel", explique Marina Lhermitte.

À travers cette interview donnée au quotidien, on apprend que Geneviève Lhermitte profite de la salle de fitness ainsi que d'une salle insonorisée pour jouer de la flûte traversière. "Après 12 ans de détention très contraignante, elle se sent pousser des ailes. Elle est en meilleure santé, elle a meilleure mine, elle mange mieux, profite du grand air et de la végétation. Elle est… comme à la campagne", témoigne sa mère. Selon cette dernière, Geneviève Lhermitte entretiendrait de bonnes relations avec les autres patients.





Un GSM et des cadeaux de proches



Elle dispose également d'un GSM afin de garder contact avec ses proches. Ses parents lui rendent visite une fois par semaine et profitent du cadre "plus convivial". Contrairement à la prison de Forest-Berkendael, elle peut recevoir des cadeaux de ses proches. Une aubaine pour sa famille qui n'hésite pas à lui apporter "du pain maison, des fruits, des yaourts et des vêtements". Prochaine livraison: des livres de Marcel Pagnol.

Bien sûr, comme les autres patients, Geneviève Lhermitte reçoit des soins. Elle rencontre ainsi médecins et psychologues.





Rappel des faits



Geneviève Lhermitte, âgée de 52 ans, avait été condamnée en 2008 par la cour d'assises du Brabant Wallon à la réclusion à perpétuité pour quintuple infanticide, puis incarcérée à la prison de Forest-Berkendael. Le 28 février 2007, elle avait assommé puis tué ses cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans, dans sa maison familiale à Nivelles, en l'absence de son époux, Bouchaïb Moqadem, qui était en voyage à l'étranger.