Enver est porté disparu depuis qu'il a quitté la maison de sa fille vendredi: l'avez-vous vu?

Le vendredi 04 mai 2018 vers 12h35, Enver TANER, un homme âgé de 61 ans et domicilié à Rotterdam, a quitté à pied le domicile de sa fille à Anvers, Stuivenbergplein. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté.



Monsieur TANER mesure 1m60 – 1m65 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris coupés court et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleu foncé, un pantalon jean bleu foncé et des chaussures noires.



Il marche lentement et de manière courbée. Il pourrait sembler confus et désorienté.



Contacter la police





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.