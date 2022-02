Environ 200 personnes à Bruxelles disent "non" à une guerre en Ukraine

(Belga) Ce sont environ 200 personnes, selon les organisateurs, qui se sont rassemblées devant la Gare Centrale de Bruxelles, samedi après-midi, pour dire "non" à une guerre en Ukraine et "non" à une augmentation du budget de la défense pour financer des guerres. Elles s'en inquiètent alors que les tensions entre d'un côté les États-Unis et l'OTAN et de l'autre la Russie, atteignent des proportions alarmantes.

"C'est l'escalade concernant la crise en Ukraine. C'est dangereux et on s'inquiète parce que cette crise oppose deux camps disposant de l'arme nucléaire", a expliqué à Belga Ludo De Brabander, de l'association Vrede, organisatrice de la manifestation. "Or, c'est une crise qu'on peut facilement éviter. Si l'on donne un petit symbole à la Russie, disant par exemple qu'on va mettre en place un moratoire sur l'expansion de l'Otan ? c'est une de ses demandes et je la trouve plutôt raisonnable ? on peut arriver à une désescalade. Il est tout à fait possible de négocier une sécurité non militarisée en Europe. Avec une guerre, tout le monde perd", a-t-il commenté. "Par ailleurs, on est fâché que le gouvernement belge décide, sans aucun débat, sans aucune déclaration publique, d'augmenter le budget de la Défense. Il y a 10 milliards d'euros qu'on veut investir d'ici 2030 dans des moyens militaires, comme des missiles, des chars d'assaut, etc. Cela reviendra à 1.000 euros par habitant. C'est honteux alors qu'on fait face à une crise sanitaire et une crise énergétique", a ajouté Ludo De Brabander. (Belga)