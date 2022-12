Équateur: trois morts dans le chavirage d'un bateau de tourisme

(Belga) Trois personnes ont été tuées dimanche dont deux enfants, dans le naufrage d'une embarcation touristique dans un lac du centre de l'Équateur, ont annoncé les autorités locales.

Parmi les victimes figurent un bébé âgé de cinq mois, un enfant de trois ans et une femme de 53 ans, ont précisé les services de la protection civile dans un communiqué. Une quarantaine de personnes ont pu néanmoins être sauvées, selon cette source. Les causes de cet accident ne sont pas connues. Le lac de Colta, situé à environ 208 km de Quito, avait déjà été le théâtre du naufrage en 2013 d'une autre embarcation touristique, qui avait fait cinq morts, un adulte et quatre enfants, l'embarcation étant trop chargée. (Belga)