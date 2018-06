Eric Gerets, menacé de mort, porte plainte contre son ancien équipier Gilbert Bodart: "Il est devenu un autre personnage"

Deux ex-grands joueurs du Standard et de notre équipe nationale se déchirent. L'ancien défenseur, Eric Gerets, porte plainte contre l'ancien gardien, Gilbert Bodart. Au centre du différend, l'ex-compagne de Bodart, aujourd'hui en couple avec Gerets. Ce dernier a même reçu des menaces de mort qu'il prend très au sérieux.

"S'il met son doigt sur ma tête ou qu'il court derrière ma voiture pour m'attraper, je m'en fous. Mais qu'il envoie des sms à ma compagne en disant 'On va vous mettre une balle dan la tête', ça c'est trop", a confié Eric Gerets à notre journaliste Vincent Jamoulle.

Cela fait un an et demi qu'Eric Gerets et sa nouvelle compagne ont officialisé leur liaison, six mois après la séparation entre Virginie et Gilbert Bodart. Depuis lors, l'ex-gardien leur ferait vivre un enfer.

Gilbert Bodart et son avocat ont tenu à réagir dans un communiqué. "Une nouvelle fois, monsieur Bodart voit sa réputation salie de la manière la plus ville qui soit, sans fondement, avec une intention méchante et un écho dépassant les frontières. Il en subit un dommage important", a indiqué Jean-François Chefneux, avocat de Gilbert Bodart. Une plainte va également être déposée contre Eric Gerets et sa nouvelle épouse.

Il y a environ 35 ans, les deux hommes jouaient ensemble au Standard et en équipe nationale. "Au Standard, c'était un autre homme. C'est avec toute la misère qu'il a eue par après qu'il est devenu un autre personnage", a estimé Eric Gerets.