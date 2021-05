Espagne: Des blessés et des disparus lors d'un accident dans le port de Castellon

(Belga) Deux hommes sont portés disparus, et trois autres sont blessés, après qu'un cargo eut chaviré vendredi soir dans le port espagnol de Castellon.

Le navire Nazmiye Ana, battant pavillon panaméen, a coulé lors du déchargement de conteneurs qu'il transportait. La cause du sinistre est encore inconnue. Trois hommes ont été blessés, dont un grièvement. Les deux disparus sont un membre de l'équipage du cargo de nationalité indienne de 22 ans, et un docker espagnol de 36 ans. Les autorités ont lancé une opération de sauvetage mobilisant 150 personnes, des hélicoptères, des plongeurs et deux robots sous-marins. Le port de Castellon a été fermé au trafic maritime. (Belga)