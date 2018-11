Espagne: manifestation devant la Cour suprême après une décision favorable aux banques

(Belga) Plus de 1.000 personnes ont manifesté samedi devant la Cour suprême d'Espagne à Madrid, s'opposant à une décision controversée de ce tribunal favorable aux banques.

Entre 1.000 et 1.500 personnes s'étaient réunies à Madrid, selon une porte-parole de la police municipale. Le parti de gauche radicale Podemos, un des principaux relais de l'appel à manifester "pour une justice indépendante" et une taxation accrue des banques, évoquait "des milliers de personnes" à Madrid et dans d'autres villes. La Cour suprême est revenue mardi sur une décision prise en octobre qui obligeait les banques, et non plus leurs clients, à payer un impôt versé à la signature d'un crédit immobilier. "Les juges se sont mis du côté de ceux qui ont le pouvoir", a déclaré à l'AFP Ana Garcia de Diego, manifestante âgée de 65 ans. "Je suis indignée, j'aimerais qu'elles me rendent mon argent, je me sens volée", dit cette restauratrice d'art à la retraite toujours endettée suite à un emprunt immobilier. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a réagi au revirement du tribunal en adoptant un décret obligeant, à l'avenir, les banques à s'acquitter de cet impôt. Insuffisant pour Podemos, partenaire-clé de la majorité de Pedro Sanchez, pour qui les banques auraient dû rendre l'argent prélevé depuis des années aux emprunteurs. (Belga)