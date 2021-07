États-Unis: quatre personnes victimes de tirs à l'extérieur d'un stade à Washington

(Belga) Quatre personnes ont été touchées par des tirs d'armes à feu à l'extérieur d'un stade où se déroulait samedi un match de baseball à Washington, a indiqué la police, précisant qu'il n'y avait plus de danger.

La fusillade a été entendue par les spectateurs de ce match qui a été interrompu. Quatre personnes ont été victimes de ces tirs, a précisé la police sur Twitter qui avait initialement fait état de deux personnes touchées par ces tirs. "Il y a en ce moment une enquête en cours et il apparaît que tout danger est pour le moment écarté", a-t-elle ajouté. Deux journalistes de l'AFP ont entendu environ une dizaine de coups de feu. Des sirènes de police ont également été entendues alors qu'il était demandé aux spectateurs assistant à ce match entre les Washington Nationals et les San Diego Padres de quitter les lieux. Les sportifs ont eux aussi quitté le terrain précipitamment. Plusieurs minutes après, l'équipe de Washington Nationals a tweeté qu'une "fusillade a été rapportée à l'extérieur" et exhorté les supporters à quitter le stade. (Belga)