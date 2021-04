Evacuation au bois de la Cambre: 4 arrestations administratives et 3 policiers blessés

(Belga) Dans le cadre de l'évacuation du bois de la Cambre initiée jeudi peu après 17h00, 4 personnes ont été arrêtées administrativement et 3 policiers ont été blessés par des jets de projectiles, selon le bilan intermédiaire communiqué vers 19h15 par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. L'intervention se poursuit.

De nombreuses bouteilles en verre ont été jetées vers des policiers. Un des blessés a été transporté à l'hôpital. Les jours des policiers ne sont pas menacés. La police locale estime qu'il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées au bois de la Cambre dans l'après-midi, ce qui contrevenait aux mesures sanitaires. Des agents à pied et à cheval ont été mobilisés pour disperser la foule. La police a utilisé le canon à eau et a eu recours au soutien de drones et de l'hélicoptère. L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le bois de la Cambre. (Belga)