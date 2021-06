Evacuation dans les montagnes californiennes en raison d'un feu de forêt

(Belga) Un incendie de forêt faisait rage dimanche dans le monument national des montagnes Santa Rosa et San Jacinto, forçant une évacuation dans la communauté montagnarde de Pinyon Crest, au sud de Palm Desert.

Les responsables de la forêt nationale de San Bernardino ont déclaré dimanche après-midi que l'incendie de Flats, signalé pour la première fois vers 11h15, était contenu à 0% après avoir brûlé environ 225 acres. La route 74 a été fermée entre sa jonction avec la route 371 près de Garner Valley et Palowet Drive à Palm Desert. La forêt nationale de San Bernardino, le département californien des forêts et de la protection contre les incendies et le département des incendies du comté de Riverside coordonnaient la lutte contre l'incendie. Alpine Village et Pinyon Pines faisaient l'objet d'un avertissement d'évacuation, et les terrains de camping Cactus Spring Trail et Pinyon et Ribbonwood ont été fermés. (Belga)