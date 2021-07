Evacuation de l'aéroport de Bruxelles hier: un média israélien affirme qu'une femme d'origine iranienne a été arrêtée

Jeudi après-midi, le hall des départs de Zaventem a été évacué en raison de la présence d'un paquet suspect. Plus précisément, cette évacuation concernait à la fois le hall principal des départs et le hall des départs 2, où arrivent les vols charter. Le centre de vaccination situé dans le Skyhall a également été évacué. Le Sedee (service de déminage de l'armée) est venu sur place pour examiner le paquet suspect. Peu avant 18h, il est apparu qu'il s'agissait d'une fausse alerte et les passagers et le personnel ont été autorisés à retourner à l'intérieur.

Ce vendredi après-midi, Ynet, l'un des principaux sites internet d'actualité israélien, affirme que le paquet suspect a été découvert par un agent de sécurité de la compagnie aérienne israélienne El Al et qu'il appartenait à une femme d'origine iranienne qui venait d'embarquer pour Doha sur un vol Qatar Airways. Toujours selon ce média israélien, la police belge a ordonné que l'avion revienne en arrière à l'aéroport de Bruxelles et la suspecte a été emmenée pour interrogatoire. A l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avons pas encore pu obtenir une réaction des autorités belges à ces affirmations du média israélien qui craint une tentative de l'Iran de tester la sécurité entourant les vols de la compagnie aérienne israélienne.