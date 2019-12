Évadés de la prison de Turnhout: La police arrête les recherches sur le terrain

(Belga) La police a arrêté ses recherches, à Turnhout, des deux évadés de la prison toujours dans la nature, a-t-elle annoncé dimanche. Il est en effet très peu probable que les deux détenus qui se sont évadés jeudi soir se trouvent encore dans les parages de la prison.

Cinq détenus de la prison de Turnhout se sont évadés jeudi soir lors de la promenade vespérale. Ils sont parvenus à escalader un mur de six mètres de haut et ont vraisemblablement profité d'un angle mort dans le système de caméras de surveillance. Trois des cinq évadés ont rapidement pu être rattrapés mais deux autres, Oualid Sekkaki (26 ans) et Abderrahim Baghat (38 ans), sont toujours dans la nature. Si la recherche active des deux hommes sur le terrain a été arrêtée, la police de Turnhout souligne que les enquêteurs tentent toujours de les localiser et qu'un avis de recherche international a été émis. (Belga)