Evasion fiscale: Modric trouve un accord financier avec la Justice espagnole

(Belga) Le joueur de football croate du Real Madrid Luka Modric, favori pour le Ballon d'Or 2018, a trouvé un accord financier avec le ministère public espagnol et reconnu ses infractions fiscales, pour lesquelles sa peine devrait être convertie en amende, rapporte El Mundo samedi.

Le milieu de terrain de 33 ans, finaliste de la Coupe du monde face à la France, est accusé d'avoir dissimulé au fisc espagnol 870.728 euros de revenus liés à ses droits à l'image en 2013 et 2014, par le biais d'une entreprise basée au Luxembourg. Une source judiciaire anonyme avait confié à l'AFP, en janvier, que Luka Modric avait payé près d'un million d'euro au Trésor public espagnol pour régler cette affaire, une somme correspondant à son infraction plus les intérêts. Selon le quotidien espagnol El Mundo, bien informé sur ces questions, il a accepté de payer, en plus de ce million d'euros environ, 40% de la somme dissimulée au fisc, soit environ 350.000 euros. En vertu de son accord avec le ministère public, il peut également verser une amende pour éviter huit mois de prison. A raison de 250 euros par jour derrière les barreaux, il devrait s'acquitter d'environ 60.000 euros supplémentaires. Ni le service du procureur ni le tribunal impliqué n'ont souhaité s'exprimer auprès de l'AFP. L'information du Mundo tombe deux jours avant que le prix Fifa du joueur de l'année ne soit décerné. Une distinction pour laquelle le Croate fait partie des trois finalistes, avec l'Egyptien Mohamed Salah et le Portugais Cristiano Ronaldo. Ce dernier, attaquant du Real Madrid jusqu'à son transfert à la Juventus Turin cet été, avait également accepté de payer plus de 18 millions d'euros (une peine ensuite réduite à 16 millions) pour éviter deux ans de prison dans une affaire d'évasion fiscale en Espagne.