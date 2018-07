Exécution d'un Américain qui avait justifié son crime par sa "phobie gay"

(Belga) L'Etat américain de l'Ohio a exécuté mercredi un meurtrier qui avait tenté de justifier son crime par un accès de "panique homosexuelle", un argument extrêmement critiqué sur le plan juridique, même s'il est parfois utilisé dans des procès.

Robert Van Hook, 58 ans, s'est excusé et a sangloté avant de recevoir une injection létale dans sa prison de Lucasville, selon les médias témoins de l'exécution. Il avait été condamné à mort pour avoir poignardé fatalement et mutilé un homme qu'il avait rencontré en 1985 dans un bar de Cincinnati. Les avocats de Van Hook avaient utilisé, sans succès, une ligne de défense extrêmement controversée, visant à atténuer des violences commises par un homme sous le prétexte de sa révulsion pour les actes homosexuels. Cet argument a permis aux Etats-Unis à des meurtriers d'avoir une peine allégée après qu'ils eurent plaidé avoir agi dans un état de panique causé par des avances d'une personne du même sexe. Le concept de la "panique homosexuelle" est toutefois absent des codes pénaux des Etats américains et est fortement combattu par des organisations de psychiatres ou d'avocats. Quelques rares Etats américains ont adopté une législation interdisant expressément le recours à cette ligne de défense. (Belga)