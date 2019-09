Expérience en caméra cachée: une bande de jeunes ados agresse un gamin, les passants vont-ils réagir (vidéo)

La chaîne Youtube belge "Would you react ?" ("Réagiriez-vous" en français) a publié une nouvelle vidéo en caméra cachée. Cette fois, elle s'intéresse aux capacités de réaction et d'intervention de personnes lorsqu'une bande de jeunes harcèle et agresse un jeune isolé. "Énormément de gens vont réagir, ce qui redonne foi en l'humanité", introduit Jonathan, principale figure de "Would You React ?".

Dès la première expérience, tournée au parc Elisabeth à Bruxelles (près de la station de métro Simonis) avec un tout jeune adolescent agressé par 6 ou 7 autres gamins jouant aux délinquants, des adultes interviennent très vite. Ainsi, un jeune couple n'hésite pas à s'interposer et à affronter les jeunes agresseurs: "Vous êtes 18 contre un mec seul, c'est complètement débile. Vous n'avez pas de c..., attaquez-vous à des mecs plus grands que vous (...) Vous êtes ridicules, rentrez chez vous, allez voir votre mère!" leur adresse la femme. Quant à l'homme, il repousse fermement un des agresseurs.

Le concept des émissions "Would You React ?" est de demander, une fois la caméra cachée dévoilée, aux personnes filmées d'expliquer ce qu'elles ont pensé et ressenti puis d'y ajouter l'analyse d'une psychologue. Dans cette scène, l'âge des agresseurs (presque des enfants) joue un rôle majeur. Le couple reconnait qu'il aurait peut-être hésité à deux fois avant d'agir s'il s'était agi de délinquants d'une vingtaine d'années. La psychologue confirme que le cerveau évalue le danger avant une réaction possible.

D'autres expériences similaires sont menées dans la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous.