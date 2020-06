Explosion à Anvers, probablement causée par une grenade

(Belga) Une explosion s'est produite dans la nuit de lundi à mardi à Anvers, sur la Volkstraat, indique mardi matin le parquet anversois. Elle a probablement été causée par une grenade. Un bâtiment a été endommagé mais aucun blessé n'est à déplorer.

Le bâtiment endommagé est une crêperie. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est intervenu sur place mardi matin pour procéder aux constatations nécessaires, tout comme le laboratoire judiciaire. Le parquet et un juge d'instruction se sont également rendus sur les lieux. L'enquête est menée par la police fédérale. Elle devra notamment démontrer s'il existe un lieu avec le milieu de la drogue, comme avec les dizaines d'incidents similaires qui ont émaillé la métropole flamande ces derniers mois et dernières années. (Belga)