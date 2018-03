Explosion à Leicester - Une sixième personne arrêtée dans l'enquête sur l'explosion à Leicester

(Belga) Une sixième personne a été arrêtée dimanche dans l'enquête sur une explosion qui a pulvérisé dimanche soir un immeuble de Leicester (centre de l'Angleterre), coûtant la vie à cinq personnes, a annoncé la police.

"Une homme d'une quarantaine d'années, de l'est de l'Angleterre, a été arrêté sous le soupçon d'homicide", a annoncé la police dans un communiqué L'homme est actuellement en garde à vue en attendant son interrogatoire, a précisé le communiqué. Trois autres hommes ont été inculpés samedi d'incendie volontaire avec intention de mettre en danger la vie d'autrui, et de cinq chefs d'homicide. Les suspects, tous âgés d'une trentaine d'années et domiciliés à Leicester, dans la ville voisine de Coventry, et à Oldham dans le nord-ouest de l'Angleterre, seront présentés lundi à un juge. Deux autres hommes d'une trentaine d'années arrêtés vendredi ont été relâchés au cours du week-end tout en restant sous surveillance, a indiqué la police. L'explosion le 25 février a détruit un supermarché et les deux étages d'appartements situés au-dessus. Une mère de famille de 46 ans et deux de ses enfants, âgés de 17 et 18 ans, ont péri dans l'explosion, suivie d'un incendie, qui a ravagé le bâtiment. La famille vivait dans un appartement situé au-dessus du magasin. La petite-amie d'un des fils, âgée de 18 ans, et une employée du magasin situé au rez-de-chaussée, âgée de 22 ans, ont également perdu la vie.