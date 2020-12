Explosion à Tamise: la conduite touchée fournissait de l'oxygène à des industries

(Belga) Le conduite d'Air Liquide, qui a explosé samedi dans une zone industrielle de Tamise en Flandre orientale, fournissait de l'oxygène à des clients industriels, plus précisément des industries chimiques et sidérurgiques, a indiqué dimanche Philippe Engels d'Air Liquide. Les problèmes de livraison résultant de l'incident devraient rester relativement limités, la société s'attendant à être à nouveau en mesure d'approvisionner tout le monde d'ici lundi matin au plus tard.

Une forte explosion s'est produite samedi vers 10 heures au sein de la société Air Liquide à hauteur de la Kapelanielaan. Le plan communal d'urgence avait été déclenché. L'explosion, qui n'a fait aucun blessé, avait provoqué un important dégagement de fumée jaune, qui n'était pas toxique. Un bourdonnement était par ailleurs perceptible en continu. Le bruit était causé par la pression dans la conduite. La conduite touchée fournissait les clients industriels, explique Philippe Engels. Son entreprise fournit également de l'oxygène pour des usages médicaux aux hôpitaux par exemple, mais il n'est dans ce cas pas transporté via des conduites souterraines. Les grandes industries utilisent l'oxygène pour des usages divers, tels que les processus chimiques ou pour générer des températures élevées pour faire fondre les métaux. La livraison a été temporairement interrompue après l'explosion, "pour pouvoir tout sécuriser", souligne Philippe Engels. Une série de tests suivra avant que la conduite ne puisse être remise en service. D'autres méthodes d'approvisionnement sont à l'étude en consultation avec les clients. "Les livraisons ont redémarré dimanche. Il est prévu que tous les clients soient à nouveau approvisionnés en oxygène d'ici lundi matin au plus tard", précise Philippe Engels. La cause de l'explosion n'est pas encore claire. Des experts de l'entreprise ont lancé une enquête, en concertation avec le SPF Energie, responsable des autorisations. Air Liquide se félicite de la coopération avec les autorités. (Belga)