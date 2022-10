(Belga) Une explosion a été entendue dans une rue d'Anvers samedi soir, confirme la police anversoise.

Selon celle-ci, la cause de cette explosion au sud de la ville, dans la rue Lange Elzenstraat, n'est pas encore établie. Cependant les dégâts semblent minimes. Il n'est pas établi non plus si les faits sont liés aux violences dans le milieu de la drogue que la ville flamande subit depuis un certain temps. (Belga)