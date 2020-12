"L’étrangleur à la ceinture" à nouveau face à la justice: il est soupçonné d'avoir tué 4 personnes

Cette semaine, la chambre du conseil de Nivelles s'est penchée sur l'affaire d'un tueur en série: Fabien Lombaerts, surnommé "l’étrangleur à la ceinture".

Il est soupçonné d'avoir tué 4 personnes alors qu’il avait déjà été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre d'une personne âgée, après avoir purgé sa peine il aurait à nouveau ôté la vie. Désormais il est de nouveau en prison depuis plusieurs mois, mais la justice le soupçonne d'avoir commis encore plus de meurtres que ceux pour lesquels il est inquiété. Pour les experts, il s’agit de l’un des tueurs en série belge qui a le plus de victimes à son actif.

C'est dans le hall d’entrée d'une résidence que Fabien Lombaerts a poignardé en 2002 un couple de personne âgée: Raymond et Jeanine le premier est blessé son épouse elle, perd la vie. Le meurtrier est alors condamné à 18 ans de prison.

A sa sortie en 2016, il devient sans domicile fixe. Il est alors soupçonné d’avoir tué encore au moins 4 autres personnes. Sa méthode: une ceinture pour étrangler ses victimes.

"Il a déjà été condamné par la Cour d'Assises. Il a purgé sa peine et a payé sa dette envers la société une première fois. Ensuite, il a été libéré, mais il y a dû avoir un problème dans le suivi car il se retrouve comme SDF et commet des crimes... On se pose des questions sur ce qui a pu se passer", déclare Eddy Kiaky, l'avocat de René De Staerke, le complice présumé de Fabian Lombaerts.

Il tue sans mobile apparent

Les 4 victimes sont elles aussi sans domicile. L’un des meurtres a eu lieu près des voies de la gare de la Hulpe. Deux corps sont également trouvés dans un bois tout proche.

Lors des faits, le meurtrier présumé était accompagné d’un complice qui l’aidait par exemple à déplacer les victimes, ou qui le suivait pour voir si les dépouilles étaient toujours présentes. Un rituel que l’on retrouve chez plusieurs tueurs en série.

"Il tue sans mobile apparent, probablement pour le plaisir de la toute puissance au moment du meurtre. Il tue aussi selon un modus operandi qui est toujours le même. Il étrangle ses victimes avec sa ceinture avec ensuite un rituel de déshabillement", explique Henri Laquay, avocat pénaliste – spécialiste en droit pénal reconnu par le conseil de l’Ordre.

D’après son complice, le nombre de victimes pourraient s’élever à 8, mais les enquêteurs n’en ont pour l’instant trouvé que 4, uniquement des hommes précarisés. L’enquête est toujours en cours.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 19 décembre ?