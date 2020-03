Fabienne est portée disparue depuis jeudi à Morlanwelz: l'avez-vous vue?

Le jeudi 26 mars 2020 vers 16h30, Fabienne PERDRIEUX, une femme âgée de 44 ans, a quitté à pied le home LE SOLIS, situé rue des Ateliers à Morlanwelz. Depuis elle ne s’est plus manifestée.

Fabienne mesure entre 1m70 et 1m80 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux noirs coupés à hauteur d’épaule.

Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu avec paillettes, un pull noir et des bottes noires.

Si vous avez vu Fabienne PERDRIEUX ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu