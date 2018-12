Fabrice, 34 ans, a disparu à Neder-Over-Heembeek: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant :



Le samedi 8 décembre 2018 vers 03h du matin, Fabrice Bomal, un homme âgé de 34 ans, a été vu pour la dernière fois rue de Heembeek à Neder-Over -Heembeek. Depuis lors, il ne s?est plus manifesté. Fabrice mesure 1m85 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un jean foncé, un pull gris, une veste noire de marque "Superdry" et des chaussures noires de marque "Lacoste".

Si vous avez vu Fabrice BOMAL ou si vous connaissez l?endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300. Vos témoignages peuvent également parvenir via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis peut être consulter sur le site www.police.be.