Fabrice a quitté sa maison à Huy pour aller au travail, mais n'est jamais arrivé: l'avez-vous vu?

Le lundi 25 juin 2018 à 6h15, Fabrice WILMET, un homme âgé de 49 ans, a quitté son domicile situé rue Portelette à Huy pour se rendre sur son lieu de travail situé à la gare de Huy. Il n’y est jamais arrivé et ne s’est plus manifesté depuis.

Fabrice mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris et une calvitie frontale. Il a les yeux verts et porte une barbe naissante.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon gris, un T-shirt jaune, un blouson bleu foncé, un bonnet gris et des baskets noires. Il est en possession d’un sac à dos kaki.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.