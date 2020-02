"Là, j'ai su que je devais quitter cet homme": Fanny, poignardée dans un train, revient sur sa relation avec son agresseur

Fanny Appes, la jeune femme agressée au couteau dans un train cette semaine, témoigne ce midi sur RTL-TVI. La procédure judiciaire est lancée pour retrouver son agresseur qui nargue les autorités sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, Fanny, une athlète affiliée Royal Royal Cabw basé à Nivelles, a été poignardée dans un train en direction de Bruxelles. L'auteur présumé, son ex-compagnon, est toujours activement recherché et une enquête est ouverte. Fanny Appes était invitée sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche". C’est une femme blessée physiquement et moralement mais ne se cache pas pour témoigner des agressions vécues et du stress toujours présent. Elle évoque également les nombreuses plaintes faites dans le passé à la police.

Fanny est revenue sur la relation entretenue durant un an avec Xavier B., son présumé agresseur, toujours en cavale. Au début, "Tout était beau et rose. C'était vraiment le prince charmant tout ce dont je rêvais. (…) On s'est très vite mis ensemble. Il m'a montré qu'il était l'homme qu'il me fallait à ce moment-là", raconte l'athlète toujours sérieusement blessée au dos.

Un soir, il a déchiré mon passeport

Les choses vont très vite s'enchaîner. "Je suis athlète et j'allais tous les jours m'entraîner. J'avais un championnat à préparer, au Maroc. Le championnat d'Afrique. Il n'était pas vraiment content que j'y aille à ce championnat. Il disait que mon athlétisme me rendait égoïste et que je n'avais pas assez de temps pour lui" Mais un soir, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour Fanny. Elle raconte: "Un soir, il a déchiré mon passeport, une pièce importante pour moi, pour mon voyage. Ce soir-là, j'ai cherché mon passeport et il l'a cherché avec moi, alors qu'il l'avait déchiré et mis dans la poubelle. J'ai découvert mon passeport en miettes dans la poubelle. Là, j'ai su que je devais quitter cet homme." Fanny précise qu'elle a pu se rendre à cette compétition et qu'à son retour "Je me suis définitivement séparée de lui."

Les téléphones, véritables mouchards

Pour rappel, Xavier B son agresseur est toujours recherché. Peu de temps après les faits, il a affiché sur les réseaux sociaux des publications qui font état d’un déplacement vers le Sud de la France. Il s’agit peut-être d’une fausse piste pour distraire les enquêteurs mais l’hypothèse est bien entendue étudiée.

Frank Discepoli est avocat pénaliste et assistant en droit pénal et en procédure pénale: "On peut faire appel aux services policiers français pour poser des actes en France permettant la localisation de cette personne. Ou alors, à partir de la Belgique, faire des commissions rogatoires internationales: mandater des enquêteurs belges dans un autre pays pour poser des actes d'enquête."

Si une enquête est diligentée en France, des recherches ont également lieu en Belgique: observation du domicile et des points de chute, recherche de témoignages, mise sur écoute des proches, analyse de la téléphonie et des traces informatiques. Frank Discepoli explique: "Je peux très bien me connecter à internet sans avoir appelé personne et je serai géo localisé en fonction de la borne qui est la plus proche."