Fernand, 93 ans, va-t-il récupérer les 130.000€ volés par un soi-disant "ami"? La date du jugement en appel enfin décidée

Nous vous avons déjà parlé de Fernand et de sa mésaventure il y a trois mois. Le nonagénaire a été volé de 130.000 euros par un soi-disant ami en 2016. L'individu a été intercepté à l'étranger et condamné en Belgique. Mais l'homme a fait appel, affirmant ne pas être l'auteur du crime. En septembre dernier, Fernand nous disait être inquiet, car à 93 ans il n'avait toujours pas récupéré l'argent volé et que le condamné avait fait appel. Une éclaircie se présente peut-être enfin: la cour d'appel de Liège a décidé de se pencher sur l'affaire le 5 mars 2020, soit dans quatre mois.

Rappel des faits

La victime est un ancien représentant de disques en Belgique pour la chaîne de radio américaine CBS. Durant sa carrière, cet homme âgé désormais de 93 ans avait placé ses économies sur un compte en banque. Lors d'un de ses voyages en Thaïlande, le nonagénaire a noué une amitié avec le prévenu. Les deux hommes sont restés amis pendant 20 ans, jusqu'à ce que le prévenu persuade la victime de retirer ses économies de la banque, prétextant une certaine méfiance envers l'institution, afin de cacher cet argent chez lui.

Mais en septembre 2016, le prévenu a pris la fuite en Thaïlande avec les 130.000 euros. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et a été intercepté à son retour en Europe dans un aéroport allemand.

En première instance, il a été condamné à 30 mois de prison et au remboursement de la somme volée mais il a fait appel de la décision. Les différentes parties au procès ont convenu d'un calendrier de procédure. L'affaire sera plaidée le 5 mars 2020.