Festivités du 15 août en Outremeuse à Liège : sept personnes arrêtées

(Belga) A Liège, quatre personnes ont été arrêtées administrativement pour trouble à l'ordre public tandis que trois personnes ont été arrêtées judiciairement suite à des échauffourées sans conséquences, selon le premier bilan tiré par la police pour les festivités en Outremeuse lors de la journée et la nuit du 14 au 15 août.

Le porte-parole de la zone de police de Liège a donné des précisions sur les mesures mises en place pour l'occasion. "Le boulevard de l'Est, les rues Puits-en-Sock, Jean d'Outremeuse et Surlet ont été fermés dès 14h00 pour permettre la circulation piétonne dans cette zone, notamment en raison de la petite foire place de l'Yser et la présence de nombreux enfants. Quelques rappels à la loi ont dû être faits pour faire respecter l'heure de fermeture". La rue Roture a été fort fréquentée à un moment de la soirée mais la circulation a pu être fluidifiée afin d'éviter une trop grande concentration de personnes, ajoute encore le porte-parole. La police sera de nouveau présente dimanche dans le quartier pour veiller à conserver cet esprit bon enfant et convivial. (Belga)