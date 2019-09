Fêtes de Wallonie - Les quatre personnes qui ont blessé des policiers à Namur comparaîtront le 20 septembre

(Belga) Les quatre personnes ayant blessé deux policiers dans la nuit de vendredi à samedi à Namur, comparaîtront devant le tribunal correctionnel le 20 septembre, a indiqué samedi en fin de soirée le parquet namurois.

Les faits se sont déroulés vers 03h00 dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Quatre policiers intervenaient pour stopper une bagarre place du Marché-aux-Légumes lorsque quatre personnes - qui n'étaient pas impliquées dans l'échauffourée - s'en sont prises à eux. Les policiers ont subi des jets de verres et ont essuyé plusieurs coups. L'un d'entre eux est blessé au visage, l'autre a dû être plâtré. Ils sont tous les deux en incapacité de travail. Les suspects, nés en 1988, 1995, 1995 et 1996, ont été entendus samedi. Comme ils sont déjà connus de la justice et que le dossier ne nécessite pas d'une mise à l'instruction, ils ont directement été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur le 20 septembre. (Belga)