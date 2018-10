Filière slovaque: perquisitions chez des transporteurs anversois soupçonnés de DUMPING SOCIAL

La justice a procédé la semaine dernière à 11 perquisitions dans le cadre d'une vaste enquête sur un potentiel dumping social auprès de transporteurs anversois, indique mercredi la Gazet Van Antwerpen. Les faits sont confirmés par le parquet. L'enquête a été entamée en 2016 et concerne un ancien vice-président de la fédération sectorielle Febetra.



Cet homme aurait, pour parvenir à ses fins, fait appel à une entreprise slovaque et conseillé à d'autres transporteurs belges d'user de filiales slovaques pour profiter des conditions de travail de ce pays de l'est. De cette manière, les chauffeurs étaient payés au salaire minimum belge et l'entreprise pouvait éviter les cotisations sociales. Des camions auraient été saisis la semaine dernière, bien que le parquet ne souhaite confirmer ces informations. Personne n'a fait l'objet d'une arrestation. L'action était menée par la police judiciaire fédérale, le service d'inspection sociale de l'ONSS et le service de contrôle des lois sociales. Les perquisitions ont eu lieu à Kortenberg, Malle, Turnhout et Zoersel. La Febetra insiste, dans la Gazet Van Antwerpen, sur le fait que la personne en question, qui siège toujours au conseil d'administration de la fédération, est innocente tant qu'il n'y a pas eu de condamnation.