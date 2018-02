Filmés par des caméras de surveillance, ils braquent un commerce près de Bruxelles: pouvez-vous aider les enquêteurs?

Le mercredi 26 avril 2017 vers 19 heures, à Neder-Over-Heembeek, un vol à main armée a été commis au magasin Carrefour situé rue François Vekemans. Trois individus s’approchent du commerce et patientent à proximité.

Profitant de la sortie des clients à la fermeture du magasin, les trois individus s’engouffrent à l’intérieur. L’un d’eux menace directement le gérant avec une arme de poing. La victime est ensuite contrainte de se rendre à l’arrière du commerce, suivie de deux malfrats, en vue de dérober le contenu du coffre-fort. Pendant ce temps, le troisième voleur se charge de vider la caisse de l’employée. Les auteurs prennent finalement la fuite en direction du Chemin du Rossignol.



La description des suspects Le 1er auteur est armé d’une arme de poing noire. Il porte un pantalon de training noir, un sweat à capuche bleu et une veste noire. Son visage est dissimulé sous une écharpe noire. Le 2ème auteur a les cheveux bruns foncés avec des mèches tombant sur le front. Il a un nez long et fin. Il porte un pantalon gris et une veste légère de pluie à capuche, grise avec des motifs. Le 3ème auteur porte une veste matelassée noire à capuche, une écharpe bleu ciel et un pantalon de sport noir et orange de marque Nike. Il avait également des mèches de cheveux qui revenaient sur son front.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu



