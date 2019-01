Fils de policier, il cultivait du cannabis: la justice lui a donné plusieurs chances, mais il ne les a pas saisies...

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi par défaut Thibaut M., le fils d'un policier travaillant dans une zone de police brabançonne wallonne, à un an de prison ferme ainsi qu'à une amende de 6.000 euros. Les enquêteurs avaient trouvé à son domicile une plantation permettant au jeune homme de produire chaque année environ 150 grammes de cannabis. Le prévenu avait refusé de payer la transaction proposée par le parquet, puis avait ensuite refusé de se conformer aux conditions d'une suspension probatoire du prononcé qui lui avait été octroyée en octobre 2017.





Plusieurs chances lui ont été offertes



Lorsque sa plantation avait été découverte, le prévenu avait assuré aux enquêteurs qu'il s'agissait uniquement d'assurer sa consommation personnelle, tout en précisant qu'il préférait produire sa propre matière plutôt qu'alimenter des réseaux et d'acheter du cannabis à des dealers. L'enquête a cependant montré qu'il fournissait également ses amis.



La transaction qui lui a alors été proposée par le parquet du Brabant wallon afin de lui éviter un passage en correctionnelle n'a pas été payée. Le jeune homme s'est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, et s'en est tiré avec une suspension probatoire du prononcé. Mais il n'a même pas répondu aux convocations de l'assistant de justice chargé de vérifier le respect des conditions probatoires. D'où une nouvelle citation, un an plus tard, en révocation de cette mesure de faveur.

Le sentiment d'impunité du prévenu a peut-être été nourri mais à présent, il faut dire stop

L'intéressé ne s'est pas présenté pour s'expliquer."On a fait tout ce qu'on a pu mais rien n'est respecté: le sentiment d'impunité du prévenu a peut-être été nourri mais à présent, il faut dire stop", avait requis la substitut à l'audience. La peine infligée lundi par le tribunal correctionnel est conforme aux réquisitions.