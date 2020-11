Fin de conflit social chez Carthuplas à Thulin

(Belga) Le conflit social chez Carthuplas a pris fin samedi après 13 jours de blocage de l'entreprise par les travailleurs. Les discussions et négociations entre syndicats et direction ont abouti à une proposition positive, selon la CSC.

Une réunion de conciliation concernant le conflit social à l'entreprise Carthuplas à Thulin s'est tenue samedi après-midi, à l'initiative du bourgmestre Eric Thiébaut (PS), à l'hôtel de ville d'Hensies. Selon la CSC, "les discussions et négociations ont abouti à une proposition en plusieurs points." Parmi les points positifs, qui ont permis de mettre fin au conflit social, on note la négociation d'un "volet social extra-légal pour les travailleurs licenciés avec une amélioration considérable de la prime sectorielle octroyée en cas de licenciement pour raison économique" . Les négociations ont également abouti au "maintien d'une délégation syndicale malgré que le seuil de la mise en place d'une délégation n'était plus atteint." Le complément de sécurité d'existence payé par l'entreprise en cas de chômage économique sera, par ailleurs, octroyé aux grévistes pour chaque jour de grève. Enfin, le "départ du délégué principal a permis de sauver un des travailleurs licenciés." Les travailleurs grévistes, réunis en assemblée générale juste après la réunion, ont regretté "amèrement que la direction ait voulu la tête du délégué principal mais ont apprécié les propositions financières accordées." L'assemblée des travailleurs s'est prononcée en faveur de la reprise du travail le lundi 16 novembre. (Belga)