Fin du Fort Chabrol à Awans, où le sexagénaire a été interpellé

(Belga) L'homme âgé de 68 ans qui s'était retranché, seul, mercredi soir dans son domicile d'Awans après avoir tiré deux coups de feu a finalement été interpellé. Peu après 21h30, après des négociations avec les forces spéciales, le sexagénaire est en effet sorti de chez lui sans opposer de résistance, a-t-on appris auprès du commissaire divisionnaire Michel Ost.

Selon les premières informations recueillies par la police, l'homme a tiré deux coups de feu avant de se retrancher chez lui, rue Schoernaerts. "La rue a été fermée à la circulation. Les riverains ont été priés de rester chez eux et ceux qui n'avaient pas encore rejoint leur domicile sont restés derrière le périmètre de sécurité. Les forces spéciales sont arrivées et ont négocié avec ce monsieur, actuellement en instance de divorce", a précisé Catherine Streel, la bourgmestre faisant fonction d'Awans (province de Liège). Peu après 21h30, à la suite de négociations avec les forces spéciales, le sexagénaire est sorti de son domicile de son plein gré et a été interpellé. Il possède une autorisation de possession d'arme à feu. L'enquête devra déterminer si l'arme retrouvée à son domicile est bien celle qui a servi à tirer les deux coups de feu plus tôt dans la soirée. Sur place, la situation commençait à se normaliser peu avant 22h00. Il n'y a eu aucun blessé. (Belga)