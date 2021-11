Fin du procès des gens du voyage et de leurs complices policiers: quelles peines pour leurs 350 escroqueries?

Un procès de grande ampleur lié à des arnaques aux voitures d’occasion impliquant la communauté des gens du voyage et des policiers touche à sa fin. 80 suspects seront fixés sur leur sort ce mardi au tribunal correctionnel de Bruxelles.

Leurs victimes, des personnes qui voulaient vendre leur véhicule en ligne, se comptent par centaines. En tout, ce sont plus de 500 escroqueries qui ont été constatées et le tribunal en a reconnu 350 comme avérées ce mardi matin. Ils être condamnés en tant qu’organisation criminelle.

Le mode opératoire était toujours le même : ils se présentaient puis "la personne préférait avoir en cash la moitié du prix de vente de la voiture. Puis ils montraient une application en disant que l’autre moitié était versée. Mais c’était une deuxième moitié qui n’était jamais perçue", détaille Vincent Lurquin, l'avocat d'un des prévenus. De plus, l’argent en cash donné était subtilement récupéré avant de partir avec le véhicule du vendeur.

Le dossier mené par le procureur fédéral Julien Moinil a démarré en mai 2019. Il avait conduit à plus de 200 perquisitions notamment dans un campement de gens du voyage à Jumet. L’enquête a mis en avant des complicités au sein du service d’immatriculation. Trois policiers sont également poursuivis pour avoir fourni des informations aux criminels.

"Il y a de nombreuses victimes. Il y a un système qui est mis en place qui permet d’avoir des informations via la police, sur la BNG (Banque nationale générale, ndlr), sur des individus, sur des véhicules et sur les vendeurs de ces véhicules", détaille Me Eddy Kiaku, également avocat d’un prévenu.

Certains avocats de la défense estiment pour leur part que les méthodes qui entourent cette affaire sont disproportionnées. "Leur mode de vie c’est l’habitat mobile et la sanction a été immédiate : saisie des caravanes, vente des caravanes avec des personnes qui se sont retrouvées sans solution de logement et qui ont dû trouver des solutions de fortune", déplore Alexis Deswaef, l’avocat d’un des prévenus.

Les peines seront prononcées cette après-midi.