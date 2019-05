Florence a disparu à Charleroi: l'avez-vous vue?

Le jeudi 2 mai 2019 vers 17h00, Florence BONIVERT, une jeune femme âgée de 26 ans, a été vue pour la dernière fois à proximité du Palais des Beaux-Arts à Charleroi. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Florence est de corpulence mince et mesure 1m65. Elle a les cheveux bruns mi-longs et un grain de beauté sous l’œil droit. Au moment de sa disparition, elle portait un training gris, une veste blanche matelassée et des baskets blanches.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.