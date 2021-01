Florin est porté disparu à Anderlecht: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de disparition à la demande du parquet de Bruxelles.

Le jeudi 21 janvier 2021 à 11h37, Florin CALIN, un homme âgé de 33 ans, a été vu pour la dernière fois à la Digue du Canal à Anderlecht. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Florin est d’origine roumaine. Il est de corpulence maigre et a les cheveux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de travail foncé et des chaussures foncées.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à la contacter via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu