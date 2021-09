FN Herstal signe un contrat de 30 millions avec la Norvège

La FN Herstal vient de signer avec la Norvège un contrat estimé à plus de 30 millions d'euros pour la fabrication de 4.000 mitrailleuses Minimi, rapporte L'Echo ce vendredi, citant une source au sein du groupe.



Le contrat-cadre pluriannuel avec la Norvège porte sur la fabrication et la livraison de 4.000 mitrailleuses légères Minimi de troisième génération. La signature de ce contrat intervient au terme d'une négociation de plus de deux ans avec le ministère de la Défense norvégien. FN Herstal était en concurrence avec trois fabricants américains. L'accord-cadre comprend deux contrats: un accord d'une durée de sept ans pour l'acquisition du matériel principal (en calibre 7,62 x 51 mm Otan) avec une dotation logistique initiale et un contrat pour la maintenance et le support technique, pour une durée de 20 ans.

Ce nouveau contrat conforte la place de leader de FN Herstal en tant que partenaire de premier choix auprès des forces armées sur les plans européens et de l'Otan, note le quotidien.