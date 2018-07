Force India placée en redressement judiciaire mais participera à la course

(Belga) L'écurie indienne Force India basée à Silverstone, en Angleterre, en difficultés financières, a été placée vendredi en redressement judiciaire en Grande-Bretagne.

Geoff Rowley et Jason Baker, partenaires au sein du cabinet spécialisé en conseil aux entreprises FRP Advisory LLP, ont été désignés administrateurs de Force India Formula One Team Limited le 27 juillet 2018. "Nous allons entrer d'urgence en contact avec les principales parties prenantes afin d'obtenir le meilleur résultat pour les créanciers", a fait savoir Rowley, qui s'était déjà occupé du redressement judiciaire de l'écurie britannique Manor F1 en 2016. "En attendant, l'équipe (actuellement cinquième au championnat du monde des constructeurs, ndlr) continuera de fonctionner normalement, y compris en courant en Hongrie ce week-end. Notre objectif est de faire comme d'habitude pendant que nous évaluons les options pour assurer l'avenir de l'équipe", a-t-il assuré. La santé financière de Force India, fondée et codétenue par l'homme d'affaires indien Vijay Mallya, est délicate depuis l'hiver dernier. Le pilote mexicain du team Sergio Pérez l'avait même qualifiée de "critique" en conférence de presse jeudi. L'écurie lui devrait 4 millions de dollars. Mercedes figurerait à hauteur de plusieurs millions de dollars parmi les autre créanciers. Perez était 11e de la 2e séance d'essais libres, juste derrière son coéquipier français Esteban Ocon, vendredi sur le circuit du Hungaroring à Budapest. Ces dernières semaines, plusieurs investisseurs ont manifesté de l'intérêt pour l'écurie, dont Lawrence Stroll, le père du pilote canadien de Williams Lance Stroll, et Dmitry Mazepin, le père du pilote russe de GP3 Nikita Mazepin, également pilote de réserve de Force India. Mallya combat une extradition vers l'Inde, où il est inculpé pour blanchiment d'argent et fraude. En mai, il avait quitté ses fonctions de directeur de Force India, laissant sa place au conseil d'administration, tout en conservant son poste de "team principal". (Belga)